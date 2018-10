Detido um suspeito do envio de pacotes-bomba nos EUA

JN Hoje às 16:12, atualizado às 16:52 Facebook

Um homem foi detido no sul da Florida no âmbito da investigação sobre o envio de vários pacotes com explosivos nos EUA.

A detenção foi confirmada oficialmente pelo Departamento de Justiça norte-americano, tendo sido anunciada uma conferência de imprensa para dar mais informações (às 14.30 locais, 19.30 horas em Portugal continental).

Segundo a CNN, que cita várias fontes das forças de segurança, a detenção ocorreu no sul da Florida. O suspeito é um homem na casa dos 50 anos com antecedentes criminais, acrescenta.

Apesar de o suspeito ter residência em Aventura, na Florida, tem ligações à cidade de Nova Iorque.

Esta sexta-feira foram encontrados mais dois pacotes suspeitos - um na Florida, cujo destinatário era o senador de Nova Jérsia Cory Booker; outro em Nova Iorque endereçado ao anterior diretor da CIA James Clapper.

Segundo John Miller, do departamento de contraterrorismo da polícia de Nova Iorque, o pacote encontrado esta sexta-feira na cidade "parece ser uma bomba caseira consistente com os outros engenhos enviados esta semana". Foi um carteiro que deu o alerta do pacote suspeito.

As autoridades estão também a investigar outro pacote suspeito em Sacramento, na Califórnia, que tinha como destino a senadora democrata Kamala Harris.

Desde quarta-feira (dia 24), 12 pacotes suspeitos de conter explosivos foram enviados a destacados membros e apoiantes do partido Democrata, como Hillary Clinton e o ex-presidente Barack Obama; críticos do presidente Donald Trump, como o ator Robert De Niro; e para a sede da CNN, deixando os Estados Unidos em alerta.