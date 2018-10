Detidos 25 migrantes em Gibraltar, sete em Alicante e 17 em Ceuta

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

A Guarda Civil intercetou um total de 49 migrantes, entre os quais menores, que tentavam entrar ilegalmente em Espanha.

A Guarda Civil de Ceuta localizou um grupo de 25 migrantes, entre os quais sete menores de idade, quando se preparavam para atravessar o estreito de Gibraltar numa embarcação.

A intervenção ocorreu na noite de domingo, na Gruta de Calamocarro, situada na baía de Gibraltar, disse fonte policial à agência de notícias espanhola EFE.

Os agentes chegaram ao local depois de terem sido avisados da atitude suspeita de um numeroso grupo de pessoas e intercetaram os 25 migrantes, entre os quais sete são marroquinos e menores de idade e os restantes são naturais da Argélia, todos maiores de idade.

A Guarda Civil comprovou que todos os argelinos foram recenseados no Centro de Permanência Temporária de Migrantes (CETI, na sigla em espanhol), enquanto os sete menores foram levados a esquadras de polícia para comprovar se existe algum registo anterior.

Em Alicante, outros sete migrantes, de origem argelina e entre os quais um é menor de idade, foram também intercetados, já em terra, em bom estado de saúde.

Segundo a Guarda Civil, a embarcação pneumática na qual efetuaram a travessia foi detetada com as câmaras do Sistema Integrado de Vigilância Exterior (SIVE) enquanto se aproximava da costa, já parcialmente inundada e à espera de ser rebocada.

Noutro local, igualmente em Ceuta, a Guarda Civil local intercetou uma embarcação que se dirigia à zona costeira de Cádiz com 15 migrantes a bordo, todos homens maiores de idade.

Os agentes comprovaram que se tratava de uma travessia clandestina e detiveram o responsável pela organização da travessia.

Finalmente, numa quarta situação envolvendo clandestinos, foi também detido o piloto de uma mota de água que pretendia desembarcar dois migrantes na costa de Ceuta, a quem cobrou uma importante quantia de dinheiro para efetuar a travessia.

A Guarda Civil intercetou a embarcação e deteve o piloto, de nacionalidade espanhola, que foi levado à justiça.

Os dois migrantes, de origem marroquina, também foram detidos.