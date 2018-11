Detidos por venderem mojitos com restos fecais em praias de Barcelona

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

As autoridades espanholas detiveram, na terça-feira, três pessoas suspeitas de venderem mojitos com bactérias fecais, nas praias de Barcelona, Espanha.

O caso já não é novo - foi detetado no verão -, mas só agora é que a Guardia Civil e a Guardia Urbana detiveram os responsáveis. Em agosto, as autoridades informaram que as análises às bebidas - requisitadas habitualmente a vendedores ambulantes - continham substâncias que podiam transmitir E.Coli, una bactéria procedente do intestino de humanos ou animais. Em suma, restos fecais que podem provocar infeções alimentares.

Os três suspeitos, detidos pelo Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil e pela Unidade de Praias da Gaurda Urbana, estão acusados de atentarem contra a saúde pública, informa o espanhol "El Mundo".

Os visados são alguns dos vendedores identificados em setembro, no âmbito de uma operação que visava apurar as condições em que os produtos comercializados eram armazenados. No caso, além das substâncias contidas nos mojitos, os produtos usados eram muitas vezes armazenados em caixotes do lixo ou esgotos.