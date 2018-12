Detidos quatro suspeitos de planearem "ato terrorista" na Holanda

Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As forças de segurança holandesas detiveram, no porto de Roterdão, quatro pessoas suspeitas de planearam um "ato terrorista", e realizaram várias buscas no âmbito dessas detenções, anunciou este sábado a polícia.

De acordo com a polícia holandesa, citada pela Agência France Presse, os detidos "são suspeitos de estarem implicados na preparação de um ato terrorista". "As investigações vão continuar nos próximos dias e o foco estará na natureza e na escala da ameaça terrorista", acrescentou a mesma fonte.

A polícia não revelou detalhes sobre o perfil dos suspeitos ou sobre o ataque terrorista que os mesmos são suspeitos de planear.

Em junho, dois suspeitos foram detidos na Holanda pouco antes de levarem a cabo vários ataques, que visavam nomeadamente a ponte de Roterdão e um outro local não especificado, em França.

Em agosto, um jovem de 19 anos, com autorização de residência na Alemanha, esfaqueou e feriu dois turistas norte-americanos na estação central de Amesterdão, antes de ser baleado.

Em setembro, a polícia holandesa deteve sete homens suspeitos de quererem realizar um "grande atentado terrorista" durante "um grande evento" na Holanda, recorrendo a cintos de explosivos e armas de fogo como as AK-47.