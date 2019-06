Dez mortos na queda de avião privado no Texas

Hoje às 00:40 Facebook

Dez pessoas morreram, no domingo, em consequência da queda de um pequeno avião privado no aeroporto de Addison, no Estado norte-americano do Texas.

O aparelho, um Beechcraft BE-350 King Air, bimotor, incendiou-se e caiu logo após a descolagem, sobre um hangar. Todos os 10 ocupantes que seguiam a bordo morreram, informaram as autoridades, citadas pela imprensa local.

O incidente registou-se cerca das 9 horas de domingo locais (15 horas em Portugal continental).

No local, estiveram investigadores da Administração Federal de Aviação. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes fez saber que iria enviar uma equipa para averiguar o acidente.