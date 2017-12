Dez norte-americanos mortos em queda de avião na Costa Rica

Hoje às 02:24, atualizado às 02:25 Facebook

Uma avioneta privada despenhou-se no domingo na Costa Rica. A bordo seguiam dez passageiros de nacionalidade norte-americana e mais dois tripulantes, revelaram as autoridades locais.

A avioneta, que saiu de Punta Islita com destino ao aeroporto internacional Juan Santamaría, despenhou-se numa zona montanhosa e posteriormente incendiou-se.

"As unidades já estão no local, que é de difícil acesso. O fogo destruiu a aeronave e as vítimas ficaram carbonizadas, tratam-se de dez turistas e dois membros da tripulação", explicou à agência Efe o diretor dos bombeiros, Héctor Chávez.

A aeronave era um Cessna Caravan 208, propriedade da empresa Nature Air e era tripulada por dois costa riquenhos.

Dos dez turistas norte-americanos, cinco eram da mesma família.