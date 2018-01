Dez pessoas morreram em protestos no Irão

Hoje às 11:19 Facebook

A televisão estatal iraniana disse, esta segunda-feira, que 10 pessoas foram mortas durante os protestos no Irão e que as forças de segurança do Estado conseguiram impedir que "manifestantes armados" tomassem de assalto esquadras de polícia e bases militares.

O Irão tinha avisado este domingo que os manifestantes pagariam o preço pelos protestos, depois de uma nova noite de manifestações contra o poder no país, onde duas pessoas foram mortas e dezenas de outras foram detidas.

"Aqueles que destroem a propriedade pública, criam desordem e agem ilegalmente devem responder pelas suas ações e pagar o preço. Agiremos contra a violência", afirmou o ministro do Interior iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli, no domingo.