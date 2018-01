Dez sírios morrem devido ao frio quando tentavam entrar no Líbano

Hoje às 15:50, atualizado às 15:52 Facebook

Dez cidadãos sírios, entre eles dois menores, morreram devido às baixas temperaturas quando tentavam entrar no Líbano de forma ilegal, informou o exército libanês em comunicado.

Os refugiados foram apanhados, durante a noite, por uma grande tempestade que atingiu o país, na área fronteiriça com a Síria.

O exército recuperou os cadáveres de nove vítimas e resgatou com vida outras seis, mas uma delas morreu posteriormente no hospital.

Entre as pessoas resgatadas com vida encontravam-se dois contrabandistas sírios, segundo as forças armadas do líbano.

Os militares continuam à procura de outras possíveis vítimas que possam ter ficado presas para as retirar e lhes garantir tratamento médico.

A guerra civil na Síria forçou a fuga de milhões de civis, que têm procurado refúgio dentro do país ou além das fronteiras.