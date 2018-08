Hoje às 10:37 Facebook

Dezasseis pessoas, ocupantes de um helicóptero que foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência nas montanhas do Tajiquistão, encontram-se desaparecidas.

Os ocupantes do aparelho são 13 alpinistas e três tripulantes, informaram a autoridades de Duchambé.

De acordo com o Comité de Situações de Emergência do Tajiquistão, dois helicópteros de resgate foram enviados para o local do acidente, no Leste do país.