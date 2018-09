Dezenas de explosões e incêndios em casas nos EUA

Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Os serviços de emergência norte-americanos estão a responder a dezenas de pedidos de ajuda, devido a explosões em casas e incêndios causados por um problema na tubagem de fornecimento de gás, no norte de Boston.

Segundo a polícia de Methuen, há entre 20 e 25 casas em chamas na comunidade de Lawrence. "Há tantos que não se consegue ver o céu", revelou o chefe da polícia local, Joseph Solomon. Entretanto, a polícia estadual já confirmou 39 locais afetados, mas suspeita que os números vão continuar a subir.

As autoridades do Estado do Massachusetts estão a pedir aos residentes de Lawrence/North Andover e Andover que tenham gás da companhia Columbia Gas que saiam de casa de imediato.

Imagens do local mostram várias casas destruídas e há dezenas de evacuações em curso.

Ainda não há explicação oficial para o caso, mas há registo de uma sobre pressurização de uma conduta de gás.