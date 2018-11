Dezenas de migrantes estão barricados em navio num porto da Líbia

Hoje às 15:32 Facebook

Dezenas de migrantes barricaram-se nos últimos cinco dias num navio de carga na cidade portuária líbia de Misurata e recusam-se a desembarcar alegando que a Líbia é um país muito perigoso.

O navio Nivin, que estava carregado com carros, já se dirigia a Misurata quando, na sexta-feira, retirou 93 migrantes que estavam num barco no mar Mediterrâneo e seguiu em direção ao seu destino.

Dois dos migrantes concordaram em sair com a guarda costeira da Líbia, mas os outros recusaram-se, dizendo que a Líbia é um país muito perigoso para os migrantes e querem ir para a Europa.

Os migrantes estão no porto de Misurata desde então, com o capitão e a tripulação mantendo-se nos conveses superiores do navio.

Um dos migrantes, um homem do Sudão do Sul, contactado pela agência de notícias Associated Press (AP) no navio, prometeu hoje que chegaria à Europa ou morreria a tentar.

O sul-sudanês disse que seis navios comerciais passaram pelo seu grupo antes que o Nivin finalmente os resgatasse.

O homem, que se identificou apenas pelo seu nome, Victor, temendo pela sua segurança, disse que ele próprio já havia sido preso repetidamente na Líbia e que seu próprio irmão havia morrido lá.

Por isso, não tinha intenção de voltar.

A guarda costeira da Líbia não fez comentários sobre a situação.

O chefe da missão Médicos Sem Fronteiras na Líbia, Julien Raickman, disse que a política da Europa de se recusar a receber migrantes resgatados levou a um aumento nas mortes.

Agora, um em cada cinco migrantes que atravessam perecem no mar, referiu.

Raickman disse que a guarda costeira da Líbia deu às organizações internacionais acesso aos migrantes, que têm comida e algum grau de assistência médica agora, mas não há casas de banho ou outras instalações sanitárias.

A carga de carros do navio foi descarregada pacificamente.

"Temos medo de que esta situação termine em violência. As pessoas que estão a bordo estão determinadas. Sabem que foram longe demais e podem ser acusadas de tomar o controlo de um navio", declarou Raickman, sublinhado que "estas são pessoas motivadas pelo desespero".