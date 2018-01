Dezenas de mortes em combates e "raides" aéreos perto de Damasco

Ontem às 20:40 Facebook

O exército sírio desencadeou esta quinta-feira uma ofensiva para romper o cerco por jiadistas a uma das suas bases perto de Damasco, onde dezenas de pessoas foram mortas em "raides" aéreos e ataques desde quarta-feira.

Na região da Ghouta oriental, foram mortos 29 civis na quarta-feira, a maioria em "raides" da aviação russa que apoia o regime de Bashar al-Assad na guerra na Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Em represália, o grupo rebelde Jaich al-Islam matou, esta quinta-feira, 14 soldados em ataques contra postos militares perto de Ghouta.

Esta região do leste de Damasco, cercada pelas forças do regime desde 2013, é designadamente controlada pelo grupo jiadista Fateh al-Cham, ex-ramo sírio da Al-Qaida, e pelos grupos rebeldes islamitas Ahrar al-Cham e Jaich al-Islam.

Hoje, as forças do regime tentavam quebrar o cerco da "Direção de blindados", a única base militar governamental na Ghouta oriental, enquanto prosseguiam violentos combates entre soldados e grupos jiadistas e de rebeldes, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Mais de 250 militares estariam encurralados nesta base situada na localidade de Harasta, na periferia da Ghouta, muito perto de Damasco, o principal bastião do regime, precisou. A base foi cercada no início da semana após uma ofensiva do Fateh al-Cham e dos grupos rebeldes.

A televisão estatal síria confirmou "um assalto das unidades do exército para romper o cerco à Direção dos blindados".

Cerca de 400 mil pessoas vivem na Ghouta oriental, último bastião dos grupos insurgentes perto da capital síria e que regista graves penúrias alimentares e médicas, estando ainda submetida a bombardeamentos.