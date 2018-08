Dezenas de simpatizantes de líder opositor presos em protestos russos

05 Maio 2018 às 12:49 Facebook

Dezenas de simpatizantes do líder da oposição russa, Alexei Navalny, foram presos este sábado, na Rússia, durante manifestações, que ocorrem a dois dias da posse de Vladimir Putin para o seu quarto mandato presidencial. Alexei foi também preso.

Declarado inelegível por uma condenação criminal que considera orquestrada pelo Kremlin, o principal opositor russo, Alexei Navalny, não pode concorrer na eleição presidencial em março.

Navalny pediu aos seus simpatizantes um dia de protesto, este sábado, em todo o país.

Houve detenções no extremo oriente e na Sibéria, onde as primeiras manifestações começaram, segundo a equipa de Navalny e observadores independentes.

Na cidade siberiana de Krasnoyarsk, 15 pessoas, incluindo um jornalista, foram presas, segundo o OVD-Info, um grupo independente que fez o monitoramento das prisões.

"As prisões foram conduzidas com brutalidade", segundo aquele grupo, referindo que alguns dos detidos tinham arranhões e contusões.

Em Tchelyabinsk, nos Montes Urais, a polícia prendeu três pessoas antes mesmo do início do protesto, escreveu o ativista Boris Zolotarevski na sua página no Facebook.

Pelo menos, dez pessoas foram presas em Barnaul, na Sibéria, segundo a equipa de Navalny.

Em Moscovo e São Petersburgo, as autoridades não autorizaram as manifestações, que estão marcadas para decorrer a partir das 11 horas locais (12 horas em Portugal continental).

Muitos dos militantes pró-Navalny já haviam sido presos na véspera das manifestações.

Entretanto, o líder da oposição extraparlamentar russa, Alexei Navalny, foi também detido durante uma manifestação não autorizada em Moscovo, a dois dias da investidura de Vladimir Putin para um quarto mandato presidencial, testemunharam jornalistas da France Presse presentes no local.

"O velho temeroso Putin pensa que é um czar, não é um czar e é por isso que precisa sair às ruas no dia 5 de maio", escreveu Alexei Navalny no Twitter.

Observadores temem que os protestos possam transformar-se em confrontos com a polícia, seguidos de detenções em massa, como foi o caso durante os protestos contra o terceiro mandato de Putin em maio de 2012.

Os confrontos com a polícia irromperam e centenas de manifestantes foram presos. Acusações criminais foram feitas contra cerca de 30 manifestantes e muitos deles foram condenados a até quatro anos e meio de prisão.

Vladimir Putin, que lidera a Rússia há quase 20 anos, foi reeleito em março para um quarto mandato, com uma votação acima dos 76%. A oposição e os observadores independentes disseram que houve fraude eleitoral.