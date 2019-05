Dezenas de tornados atravessaram o centro dos EUA

Hoje às 00:49 Facebook

O centro dos EUA foi atravessado na terça-feira por mais de 30 tornados, que estragaram habitações no Estado do Oklahoma, demoliram a tribuna de uma pista de corridas no Missouri e agravaram as inundações em vários Estados.

O mau tempo começou nas planícies do sul na noite de segunda-feira e moveu-se no sentido de nordeste. O Missouri e partes dos Estados do Ilinóis e Arcansas estiveram hoje sob a sua influência. Hoje, a tempestade vai mover-se em direção à região dos Grandes Lagos, onde irá enfraquecer.

Mas já se está à espera de outra tempestade, que pode cobrir a área do Texas a Chicago, segundo o serviço meteorológico norte-americano.

Patrick Marsh, do centro de previsão de tempestades da agência norte-americana para a Atmosfera e os Oceanos (NOAA, na sigla em inglês), disse que testemunhas relataram 26 tornados na segunda-feira e mais seis na terça.

Um destes, próximo de Tulsa, tinha uma largura de 1,6 quilómetros e ventos entre 179 quilómetros e 217 quilómetros por hora. "Não é nada com que se queira interferir", comentou.

Além de danos, estes tornados provocaram o fecho do aeroporto de Tulsa, destruíram um parque de campismo, afetaram um parque com vida selvagem e inundaram a estrada interestadual 40, em El Reno, a 40 quilómetros da Cidade de Oklahoma.

No Missouri, o governador Mike Parson declarou o estado de emergência.

Com uma potencialmente perigosa tempestade a caminho de St. Louis, a equipa de basebol Cardinals anulou o jogo previsto com os rivais da Kansas City Royals. As previsões apontam para tempestades muito fortes a chegarem a St. Louis pouco depois de o jogo estar previsto para começar.

Grandes fusões de gelo no norte e significativas chuvadas de primavera provocaram uma série de inundações no Missouri e, na segunda-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma declaração de desastre relativa a 13 condados afetados pelas inundações de março.

O rio Missouri deve atingir o principal ponto de inundação no final da semana em Jefferson City, Hermann, St. Charles e zona envolvente.