Diana. 22 anos. Morta na rua pelo ex-namorado no Equador

Uma mulher grávida de 22 anos foi assassinada no meio da rua, numa cidade do Equador, no passado fim de semana, abalando o país e causando indignação geral em torno da alegada inação policia.

Um novo caso de violência chocou o Equador. Um homem de nacionalidade venezuelana assassinou uma mulher até à morte, na via pública, no sábado à noite, na cidade de Ibarra, em Imbabura.

O agressor, que tinha mantido um relacionamento amoroso com a vítima, Diana Carolina Ramíres, ameaçou matá-la, no meio da rua, durante mais de uma hora. Apesar da presença das autoridades, que assistiram à discussão entre ambos e às agressões, os agentes apenas intervieram quando o homem, identificado como Yordy Refael, começou a esfaquear a jovem.

Segundo relata o jornal El Comercio, o indivíduo foi travado por um grupo de pessoas, que o agrediu, e acabou detido pelas autoridades. Diana foi levada para o hospital, mas acabou por morrer.

O assassinato causou indignação e polémica no Equador, pelas agressões fatais e pela alegada inação da Polícia, que recebeu críticas do Governo do país.

"A morte de Diana deveria ter sido evitada com o uso da força pela Polícia Nacional", disse María Paula Romo, ministra do Interior, descrevendo o incidente como um "horror inaceitável". Uma opinião partilhada por milhares de pessoas que se manifestaram, este domingo, em Quito.

Já o presidente do Equador, Lenín Moreno, assegurou que a lei será aplicada "a quem não fez nada" perante a situação, abordando também a situação da imigração no país. "O Equador é e será um país de paz. Não vou permitir que nenhum antisocial nos tire isso de nós", escreveu no Twitter, acrescentando que tomou medidas imediatas "para controlar a situação legal dos imigrantes venezuelanos nas ruas, nos locais de trabalho e na fronteira". O líder do Equador disse ainda que o Governo está a analisar a criação de uma autorização especial - baseada nos antecedentes criminais - para os imigrantes entrarem no país.