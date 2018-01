Diana Quer morreu estrangulada e não atropelada por acidente

Hoje às 15:39 Facebook

Os resultados preliminares da autópsia ao corpo da jovem madrilena desaparecida em 2016 e encontrada morta no fim de dezembro passado revelaram que a vítima morreu por estrangulamento.

A necropsia afastou, assim, a hipótese de morte por atropelamento acidental sustentada pelo homicida confesso da jovem madrilena, José Enrique Abuín. Ainda não é sabido, no entanto, de que modo é que Diana Quer foi estrangulada.

O laboratório forense não conseguiu também determinar se a jovem foi abusada sexualmente antes de ser atirada a um poço. Segundo comunicado emitido pela família da vítima, que emitirá nova nota quando estiver na posse dos resultados definitivos, a autópsia preliminar não "confirma nem descarta a ocorrência de agressão sexual".

Diana Quer tinha 18 anos quando foi vista pela última vez, a 22 de agosto de 2016. Desapareceu durante as férias que passava com a mãe e a irmã mais nova na localidade de A Pobra do Caramiñal, na Galiza. Após a análise do sinal do telemóvel da jovem, ganhou força a suspeita de que teria entrado num carro, um Audi A3 de modelo antigo.

O espanhol José Enrique Abuín, conhecido como "El Chicle", foi tido como o principal suspeito do rapto mas nunca chegaram a ser reunidas provas para o acusar, até há três semanas, quando o corpo da jovem foi encontrado, em 31 de dezembro de 2017, em Rianxo, na Galiza. Confrontado com novas provas, "El Chicle" assumiu a autoria do homicídio, omitindo, no entanto, o verdadeiro modus operandi com que atuou.

Nas declarações que prestou à Guarda Civil, o homicida confesso disse que agiu sozinho e que matou Diana Quer atropelando-a acidentalmente, mas as inconsistências detetadas nas declarações não convenceram as autoridades.

Segundo o espanhol "El Mundo", José Enrique, que está em prisão preventiva sem fiança, será acusado dos crimes de rapto e homicídio da jovem.