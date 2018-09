Diáspora liderada por deputado português

Hoje às 22:53 Facebook

O deputado do PSD Duarte Marques foi eleito presidente da Comissão do Conselho da Europa para as Diásporas. O português foi escolhido em Kiev (Ucrânia), pelos representantes dos 47 países que constituem aquela organização, conhecida como a Grande Europa e que está a assinalar os 69 anos.

Ao JN, o social-democrata, que assumiu ainda a coordenação política da Plataforma para as Políticas da Diáspora, disse ser um cargo "importante porque pode ser decisivo nesta fase da União Europeia, que se debate com tantos problemas relacionados com as migrações".

"A chave está em integrar e em ajudar os países de origem, para que as pessoas não tenham de emigrar. E garantir que têm um papel ativo na regeneração dos seus países", defendeu o parlamentar, de 37 anos.