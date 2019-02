Dinamarca expulsou dois funcionários da Huawei por situação irregular

Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades dinamarquesas expulsaram dois trabalhadores da subsidiária local da empresa tecnológica chinesa Huawei, por terem violado as leis de residência e permissão de trabalho.

As detenções dos dois funcionários, cuja identidade não foi revelada, aconteceu após uma inspeção de rotina, na quinta-feira passada, na sede da empresa em Copenhaga, tendo sido detetado que as duas pessoas não tinham documentos de autorização de residência e permissão de trabalho em ordem.

As autoridades dinamarquesas dizem que este caso não está relacionado com as alegações que vários governos têm feito contra a Huawei, por alegadamente levarem a cargo ações de espionagem a favor do governo chinês.

A Huawei, fundada por um ex-engenheiro do exército chinês, Ren Zhengfei, é suspeita ainda de estar a provocar problemas de segurança nacional em vários países, através do seu "software" de rede 5G que está a instalar em telemóveis da marca.

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa criminal contra a Huawei, por violar sanções contra o Irão e por roubar segredos comerciais de uma empresa rival norte-americana, no âmbito de uma investigação que já levou o governo dos Estados Unidos a pedir ao Canadá a detenção da diretora financeira da empresa (e filha do fundador), Meng Wanzhou, quando esta transitou num aeroporto canadiano.