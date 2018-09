Dinamarca proíbe véu integral islâmico em espaços públicos

31 Maio 2018 às 13:16 Facebook

O parlamento dinamarquês aprovou uma lei que proíbe o uso do véu integral islâmico (burca ou niqab) no espaço público, seguindo assim outros países europeus que já adotaram esta regra como a França e a Bélgica.

"Qualquer pessoa que use um traje que lhe cubra o rosto em lugares públicos pode ser multada", segundo o texto que foi aprovado por uma maioria de 75 votos contra 30.

O projeto de lei, apresentado pelo governo de centro direita, obteve a aprovação das duas maiores forças políticas do parlamento: os sociais-democratas e o Partido Popular dinamarquês (populista, anti-imigração).

A partir de 1 de agosto, data da entrada em vigor da nova legislação, qualquer infração à interdição do uso de véu integral em lugares públicos será punida com uma muta de mil coroas dinamarquesas (134 euros). Se as infrações forem repetidas, a multa pode elevar-se a 10 mil coroas.

Não foram divulgadas estatísticas oficiais sobre o número de mulheres que usam niqab ou burca na Dinamarca.