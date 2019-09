Diplomatas cubanos na ONU expulsos dos EUA regressam a Havana

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois diplomatas da missão permanente de Cuba na ONU que foram expulsos na quinta-feira dos Estados Unidos, acusados de "atividades que comprometem a segurança nacional", já regressaram a Havana, de acordo com a imprensa cubana.

À chegada ao aeroporto internacional Jose Marti, os diplomatas Jorge Peña Argilagos e Rolando Vergara Sito foram recebidos, entre outros, pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Anayansi Rodriguez.

Na quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram a expulsão dos dois diplomatas, alegando "atividades que comprometem a segurança nacional dos EUA".

De acordo com a imprensa local, os diplomatas "voltam para casa com a sensação de dever cumprido, embora o Governo norte-americano os acuse de executaram atos incompatíveis com o seu estatuto diplomático".

A expulsão acontece no momento em que decorre uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (entre 17 e 30 de setembro).

O Governo dos Estados Unidos tem aumentado a pressão sobre Cuba, nos últimos meses, implementando novas sanções contra o regime cubano como represália pelo apoio ao Governo venezuelano do Presidente eleito, Nicolas Maduro.