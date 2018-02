Direito de Resposta: "Líder da IURD pede jejum de notícias e entretenimento a fiéis"

Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

O Jornal de Notícias publicou um artigo intitulado "Líder da IURD pede jejum de notícias e entretenimento a fiéis", no qual é afirmado que a IURD decretou aos seus fiéis um jejum de notícias, de informações e de entretenimento, na sequência de notícias em que é divulgado que a IURD estaria envolvida numa "rede internacional de adoções ilegais", sob a coordenação do bispo Edir Macedo, líder máximo da IURD, que teria inclusive retirado ilegalmente duas crianças de um lar que fazia parte da obra social da IURD em Lisboa, para entregar a uma das suas filhas nos Estados Unidos.

Todas estas afirmações são falsas, atingem de uma forma inaceitável, o bom-nome e a reputação da IURD.

A referida instituição recebia crianças, todas elas lá colocadas no seguimento de pedidos de proteção e promoção, emitidos por tribunais ou pelas próprias comissões especializadas na proteção de menores. Essas crianças eram continuamente acompanhadas por técnicas da Segurança Social que frequentemente se deslocavam à referida instituição.

Em momento algum as crianças foram retirados às famílias biológicas, sem mais, e adotadas ilegalmente por pastores e bispos da IURD, tanto mais que de entre as crianças que se encontravam no Lar e que foram adotadas, apenas uma minoria o foi por pessoas ligadas à IURD. E os processos de adoção seguiram todos os trâmites legais e não padecem de qualquer vício formal ou ilegalidade.

Ao contrário do que se dá a entender ao leitor, o "jejum de Daniel" não é um "jejum de notícias", mas antes uma expurgação de tudo o que é mundano e fútil através de uma espécie de retiro espiritual.

O designado "jejum de Daniel" é uma prática baseada na fé cristã e inspirada em passagens bíblicas, que nada tem que ver com a reportagem difamatória e infundada emitida pela TVI.

Repudiamos todas as imputações e falsas afirmações que o artigo lança sobre a nossa Igreja, exigindo a reposição da verdade, para salvaguarda da reputação de todos aqueles que partilham a nossa fé.

A Direção

João Filipe

Maria João Romão

Nota da Direção: O JN nada "dá a entender" ao leitor. O vídeo a que se alude, e que o JN divulgou na notícia respondenda, da responsabilidade do bispo Edir Macedo, é claro e elucidativo sobre o chamado "jejum de Daniel" e em que é que o mesmo consiste, e continua disponível para os nossos leitores que, como sempre, julgarão por si próprios