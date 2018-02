Responsável de ONG demite-se devido ao escândalo sexual no Haiti

Ontem às 16:40 Facebook

A diretora-geral adjunta da organização não-governamental (ONG) Oxfam, Penny Lawrence, pediu esta segunda-feira demissão do cargo devido ao escândalo sexual que implica responsáveis da organização durante uma missão no Haiti em 2011.

Penny Lawrence admitiu, num comunicado, que a organização recebeu queixas sobre possíveis comportamentos inadequados por parte desses trabalhadores antes de serem enviados para o país das Caraíbas e não tomou medidas adequadas.

"Como diretora do programa nesse momento, eu tenho vergonha de que isso tenha acontecido sob a minha supervisão e assumo toda a responsabilidade", disse a responsável da Oxfam.

Na semana passada, o diário "The Times" revelou que esses trabalhadores, entre os quais diretores e colaboradores, pagaram para ter relações sexuais com prostitutas pouco depois do devastador sismo no Haiti, que deixou cerca de 1,5 milhões de pessoas sem casa.

O jornal "The Observer" também publicou, este fim de semana, as acusações de que trabalhadores da ONG também contrataram prostitutas no Chade, em 2006, quando o responsável da organização no país era o mesmo que dirigiu a missão no Haiti, o belga Roland van Hauwermeiren.

"Nos últimos dias, percebemos que foram transmitidas preocupações com o comportamento do pessoal no Chade, bem como no Haiti e não conseguimos responder adequadamente", disse esta segunda-feira Penny Lawrence.

"Agora, está claro que essas acusações, que envolvem o uso de prostitutas e estão relacionadas ao comportamento tanto do diretor como dos membros de sua equipa (no Chade), foram transmitidas antes que (Van Hauwermeiren) fosse transferido para o Haiti", reconheceu.

A responsável da ONG, que recebe cerca de 32 milhões de libras (36 milhões de euros) por ano do Governo britânico, pediu desculpas pelo "dano e a angústia que isto causou a quem apoia a Oxfam e ao setor de cooperação", bem como "as pessoas vulneráveis" afetadas.

O diretor-executivo da organização, Mark Goldring, expressou o seu "profundo respeito pela decisão de Penny Lawrence de aceitar a responsabilidade pessoalmente".

"Como nós, ela está destroçada pelo que aconteceu e está determinada a fazer o que é melhor para a Oxfam e para as pessoas que ajudamos, que é a nossa razão para existir", disse Goldring.

A secretária de Estado da Cooperação Internacional do Reino Unido, Penny Mordaunt, assegurou no fim de semana que o executivo britânico retirará os fundos públicos a qualquer ONG que não coopere com as autoridades nas investigações para descobrir casos de abuso sexual e não adote medidas para evitá-los.

Penny Mordaunt encontrou-se esta segunda-feira com funcionários da ONG britânica para enfrentar o escândalo, após as revelações sobre a missão no Haiti revelada na semana passada.

A Oxfam, uma confederação de organizações humanitárias com sede na Grã-Bretanha, disse que lançou imediatamente uma investigação interna em 2011. Quatro funcionários foram demitidos e outros três saíram da entidade antes do final desta investigação, assegurou a ONG.

No domingo, a nova diretora do conselho da Oxfam, Caroline Thomson, pediu desculpas e anunciou um pacote de medidas para fortalecer a prevenção e o tratamento de casos de abuso sexual.