Dirigente de partido da extrema-direita alemã converte-se ao Islão

Um político da AfD, partido de extrema-direita alemã que se opõe à islamização da Alemanha, demitiu-se depois de se converter ao Islão.

Arthur Wagner, um dos líderes da Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original) no estado federal de Brandemburgo, demitiu-se do comité executivo do partido citando "razões pessoais".

A decisão foi comunicada ao líder da federação da AfD de Brandemburgo, Andreas Kalbitz, a 11 de janeiro, e confirmada agora publicamente. "Fiquei muito surpreendido. Era um membro muito ativo na ala cristã do partido", disse.

Wagner foi eleito pela AfD pela primeira vez em 2015 e era membro da comissão responsável pelas igrejas e comunidades religiosas.

Em declarações à CNN, Kalbitz diz soube da conversão de Wagner ao islamismo numa conversa telefónica dias depois da demissão. "O partido apoia a liberdade religiosa", disse, garantindo que não houve pressão da Afd para a demissão de Wagner.

Uma versão confirmada por Arthur Wagner, em declarações ao jornal alemão "Der Tagespiegel", nas quais sustentou que a conversão é "um assunto pessoal", fechado à discussão mediática.

Apesar das palavras de harmonia, Kalbitz usou as redes sociais para se demarcar das circunstâncias que presidiram à saída de Wagner. "Consideramos o Islão como uma doutrina político-religiosa que vai contra a identidade cultural da Alemanha", escreveu no Facebook.

Apesar de insistir que o partido apoia a liberdade de crença, Kalbitz alerta para o perigo do desenvolvimento de "sociedades islâmicas paralelas". Apesar de reconhecer que "há muitos muçulmanos bem integrados na Alemanha, o Islão em si não é parte da cultura alemã", acrescenta.

Uma posição bem à vista de quem entrar na página da delegação da AfD de Brandemburgo na Internet. "O Islão não tem lugar na Alemanha", lê-se, na enunciação dos quatro princípios daquele partido, que apareceu como antieuropeu em 2013 e que em 2017 ganhou assento parlamentar no Bundestag, ao obter 11,5% dos votos nas legislativas, cotando-se como a terceira força.

Num comunicado e que aborda a saída de Wagner, o líder da federação de Brandemburgo da AfD sustenta que o Islão "representa um grande perigo para o Estado, a sociedade e os valores do sistema" alemão. "Por isso, mantemos uma abordagem clara e não negociável: o Islão não pertence à Alemanha", lê-se no fim do comunicado, assinado por Adreas Kalbitz.