Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo parque temático da Disney, dedicado aos fãs da saga "Star Wars", vai ser apresentado ao público esta quarta-feira à noite. Trata-se do primeiro de dois espaços que vão ser inaugurados este ano.

O "Star Wars: Galaxy"s Edge", na Califórnia, vai ser apresentado em direto, pelas 20.20 horas locais (4.20 horas em Portugal continental), com a transmissão a acontecer no YouTube e nas redes sociais da Disney. A inauguração oficial do parque está marcada para dia 31 deste mês, mas a Disney levanta a ponta do véu antes.

A abertura do parque terá duas fases: uma primeira dedicada ao "Millennium Falcon: Smuglgers Run", um simulador que permite aos visitantes experienciarem a sensação de estar a bordo da nave de Hans Solo, e que abre ao público na sexta-feira; e uma segunda, com abertura esperada para o final do ano, em que o público será convidado a viver uma batalha, também através de um simulador.

O espaço vai custar à volta de 900 milhões de dólares (808 milhões de euros) e é pensado para que o público se sinta dentro do universo da saga. Os visitantes do parque, inspirado na arquitetura do Médio Oriente, serão até convidados a vestir roupas clássicas da série.

O "Star Wars: Galaxy"s Edge" vai ter vários restaurantes e terá o primeiro espaço da história da Disney a vender bebidas alcoólicas.

O parque na Califórnia será o primeiro de dois a serem inaugurados este ano. A Disney prevê abrir outro complexo Star Wars dentro do parque já existente em Orlando, também nos Estados Unidos.