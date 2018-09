Disparou contra multidão por não ter bilhete para concerto do rapper Ice Cube

S.A. Hoje às 11:53 Facebook

Um homem de 22 anos que não conseguiu bilhete para assistir a um concerto do rapper Ice Cube começou a disparar sobre a multidão e foi baleado pela polícia de San Diego, EUA.

O atirador, identificado como Daniel Elizarraras, de 22 anos, chegou à bilheteira do concerto no recinto de Del Mar Fairgrounds no domingo pelas 18.40 horas (02.40 horas desta segunda-feira em Portugal continental).

Pouco depois de lhe dizerem que já não havia bilhetes disponíveis para o concerto do rapper Ice Cube começou a discutir e os ânimos exaltaram-se, tendo sido chamada a polícia. O homem sacou então de uma arma de fogo semi-automática e disparou vários tiros em direção a uma multidão que estava no recinto.

A polícia baleou o atirador, que foi transportado ao hospital e está em estado considerado estável.

Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido na sequência dos tiros disparados por Daniel Elizarraras e o caso está a ser investigado pela unidade de homicídios.

Na rede social Twitter, foi anunciado que a situação estava resolvida e o concerto iria decorrer como planeado.

Este tiroteio ocorreu horas antes de um outro caso em São Bernardino, Califórnia, onde dez pessoas foram baleadas.