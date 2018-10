Divorcia-se da mulher depois de a ver com outro homem no Google Maps

Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Um homem decidiu divorciar-se da mulher depois de a apanhar com outro homem através de imagens do serviço Google Maps. O momento foi captado em 2013 por uma câmara de um carro da empresa, na Ponte dos Suspiros de Barranco, em Lima, no Peru.

Durante uma pesquisa para encontrar a melhor forma de chegar àquela ponte popular na capital do Peru, o homem encontrou a fotografia e nela identificou a própria mulher. Estava sentada num banco de rua, a mexer no cabelo de um outro indivíduo deitado com a cabeça nas suas pernas.

O marido desconfiou que as roupas que viu na foto eram idênticas às que a mulher teria usado em várias ocasiões. Quando olhou com mais atenção, percebeu que era realmente ela.

Então, decidiu confrontar a esposa com a certeza de que esta lhe foi infiel e ela admitiu ter tido um caso. O casal não identificado acabou por se divorciar, segundo os meios de comunicação locais.

O homem partilhou mais tarde as fotografias nas redes sociais e alguns dos seguidores comentaram que "é um mundo pequeno" e repreenderam a mulher por não ter sido honesta com ele.

Os veículos do Google Street View, que incluem carros, bicicletas e motos de neve, fotografam locais em todo o mundo com câmaras de 360 graus.