DJ australiano morre ao chocar contra porta de vidro

Adam Neat, um reconhecido DJ australiano, morreu em Bali, na Indonésia, depois de ter batido contra uma porta de vidro quando tentava socorrer uma amiga ferida

O homem de 42 anos, conhecido no meio artístico como Adam Sky, morreu no sábado depois de, segundo explica a BBC, ter batido contra uma porta de vidro quando tentava socorrer uma amiga. O homem sofreu vários ferimentos graves que lhe provocaram inúmeras hemorragias, levando-o a perder muito sangue.

A amiga do artista, que será a sua assistente pessoal Zoia Lukiantceva, terá caído vários metros do terraço onde se encontrava com o DJ. Apesar dos ferimentos, sobreviveu depois de ter sido assistida num hospital. As autoridades estão agora a investigar se o artista estava alcoolizado no momento do acidente.

"Lamentamos informar que Adam Neat esteve envolvido num acidente ao tentar ajudar uma amiga que sofreu várias lesões em Bali. Pedimos que respeitem a família nesta altura", pode ler-se na página de Facebook oficial do artista.

De acordo com o site oficial do artista, Adam era o terceiro DJ mais popular da Ásia. A viver em Singapura já tinha trabalhado com nomes importantes da cena eletrónica, como David Getta ou Afrojack.