Documento da Casa Branca confirma que Trump pediu investigação a filho de Biden

Donald Trump pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para "dar uma vista de olhos" ao caso filho do antigo vice-presidente dos EUA, Joe Biden, durante um telefonema em julho deste ano. O presidente norte-americano garantia que tal não era verdade, mas uma transcrição da conversa confirma.

Recorde-se que esta conversa está na origem do pedido de destituição de Trump avançado, terça-feira, pela democrata Nancy Pelosi. Leia a transcrição na íntegra.

Donald Trump foi acusado de ter feito um telefonema para o Presidente da Ucrânia no qual o tentou pressionar a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana, o que se confirma com a divulgação deste documento.

A pressão terá começado uns dias antes do telefonema, quando Trump congelou ajuda militar à Ucrânia, no valor de cerca de 400 milhões dólares (363 milhões de euros), como forma de coagir o Governo ucraniano a abrir a investigação pedida.

A ajuda militar foi transferida depois, a 11 de setembro.

O Presidente dos EUA admitiu na segunda-feira ter falado do antigo vice-presidente Joe Biden e do seu filho Hunter no telefonema ao Presidente da Ucrânia, mas garantiu que a conversa teve como objetivo felicitar Zelensky e que só terá mencionado o eventual envolvimento do filho de Joe Biden em negócios menos lícitos de uma empresa ucraniana porque estava a falar nos problemas da corrupção nos países da Europa de Leste.

Na terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente por abuso de poder e violação da segurança nacional.

O processo tem, contudo, poucas possibilidades de levar à destituição do Trump, já que o Partido Republicano -- a que Trump pertence -- tem maioria no Senado.

Trump considerou o inquérito como uma "caça às bruxas" e disse que o processo terminará de forma "positiva" para ele.