Doente deixada na rua ao frio só com a bata do hospital

Uma mulher foi deixada sozinha numa paragem de autocarro, à noite e com temperatura negativa, apenas vestida com uma bata de hospital e meias. Aconteceu em Baltimore, nos EUA, e foi filmado por um homem que passava na altura no local.

O vídeo foi partilhado por Imamu Baraka no Facebook na quarta-feira e já recebeu mais de dois milhões de visualizações.

As imagens, duras de ver, causaram indignação e deram origem a uma investigação interna no hospital onde a mulher tinha sido atendida.

Aconteceu na noite de terça-feira, nas imediações do centro médico universitário de Maryland, em Baltimore. Primeiro vê-se quatro pessoas fardadas na rua - uma delas a empurrar uma cadeira de rodas vazia. Depois, junto a uma paragem de autocarros, uma jovem mulher vestida apenas com uma bata de hospital e meias nos pés, sozinha, com um ferimento ensanguentado na cabeça. Estava desorientada e cambaleava. Na paragem de autocarro estavam três sacos no chão com a sua roupa e calçado.

Imamu Baraka assiste, grava e questiona as pessoas fardadas - presume-se que sejam seguranças e/ou polícias do hospital - "Esperem, vão embora assim e deixam aqui esta senhora na rua sem roupa vestida?".

O homem apela com insistência para a mulher se sentar na paragem do autocarro para poder ir buscar ajuda. De acordo com dados meteorológicos, naquela noite as temperaturas rondavam um grau negativo em Baltimore.

Imamu Baraka explica num outro vídeo publicado mais tarde que chamou uma ambulância para levar a mulher de novo para o hospital. Profissional na área da psicoterapia, admite que a mulher possa ter sido "indisciplinada" e por isso expulsa do hospital. "Não se pode esperar que quem sofre de doenças mentais seja simpático. Porque estão doentes", frisou Imamu Baraka.

O vídeo levou o responsável do centro médico universitário de Maryland a pedir desculpa à paciente e à família. "Falhámos em absoluto", reconheceu o diretor Mohan Suntha, citado pela CNN. "Falhámos numa demonstração básica de humanidade e compaixão com uma paciente a quem foi dada alta após receber tratamento na nossa instituição", acrescentou.

"Partilho o choque e indignação da nossa comunidade com o que aconteceu", frisou, revelando que foi aberto um inquérito interno para perceber o que tinha acontecido.

Sem revelar os motivos que levaram a paciente ao hospital, Mohan Suntha garantiu que a mulher não foi posta fora da unidade de saúde por incapacidade de pagamento ou seguro de saúde.