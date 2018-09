Dois agentes mexicanos da Interpol assassinados

Hoje às 10:01 Facebook

Dois agentes mexicanos da Interpol foram assassinados na quarta-feira no estado de Puebla, no centro do México, quando tentavam capturar um homem procurado por homicídio nos Estados Unidos.

Os dois agentes foram agredidos "por um indivíduo armado durante a operação (...), na qual deveria ser executado um mandado de prisão provisória para extradição internacional", segundo um comunicado do procurador-geral.

Os homens procuravam deter um homem identificado como Orlando "O" (a lei proíbe a divulgação do sobrenome), procurado pelo norte-americano FBI.

"Sabemos que estava cercado e, para não se deixar deter, foi o próprio Orlando que atirou nos dois agentes e escapou", disse uma fonte da polícia de Puebla à agência de notícias France-Presse.