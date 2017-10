Dois atentados no Afeganistão fazem pelo menos 60 mortos

Hoje às 19:48, atualizado às 19:49 Facebook

Pelo menos 60 pessoas morreram, esta sexta-feira, em dois atentados no Afeganistão, um deles numa mesquita xiita em Cabul e o outro numa mesquita sunita no centro do país.

Um homem armado entrou na mesquita xiita Imã Zaman, na zona oeste de Cabul, e abriu fogo sobre os fiéis tendo depois detonado os explosivos que trazia no corpo.

O porta-voz do ministério do Interior, Najib Danish, disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) que este ataque provocou pelo menos 39 vítimas mortais e mais de 45 feridos.

Sobre o mesmo atentado, o major-general Alimast Momand, indicou à agência noticiosa Associated Press (AP) que o atentado na mesquita xiita causou 30 mortes e deixou feridas outras 45.

Ao mesmo tempo, numa mesquita sunita na província de Ghor, no centro do país, um outro ataque matou pelo menos 20 pessoas e deixou 10 feridas, indicou Najib Danish à AFP.

Por sua vez, o porta-voz do chefe da polícia provincial, Mohammad Iqbal Nizami, indicou à AP que o atentado em Ghor provocou 33 vítimas mortais.

Os atentados não foram até ao momento reivindicados.

Esta série de ataques obrigou as autoridades, juntamente com os líderes religiosos, a reforçar a proteção das mesquitas xiitas durante as celebrações de Ashura.

Os atentados em Cabul e Ghor surgem no final de uma semana particularmente mortal no Afeganistão depois de três grandes ataques terem ocorrido na terça-feira e na quinta-feira, contra as forças de segurança.