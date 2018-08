Hoje às 00:35 Facebook

Dois aviões da United colidiram, esta quarta-feira, no aeroporto de Chicago O'Hare, quando um deles efetuava manobras para ser dirigir para a pista.

Os dois aviões (um com destino a Portland e outro com destino a Cleveland) ficaram com danos nas asas, mas ninguém ficou ferido no incidente.