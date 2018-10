Dois bispos chineses participam no Sínodo que começa na quarta-feira

Hoje às 14:37 Facebook

Dois bispos chineses participarão pela primeira vez no Sínodo dos bispos, tendo obtido a permissão das autoridades, após a recente assinatura de um acordo provisório entre a China e o Vaticano.

A participação dos bispos chineses foi confirmada esta segunda-feira pelo cardeal Lorenzo Baldisseri, secretário-geral do Sínodo - a Assembleia dos Bispos que se reúne periodicamente para tratar de questões importantes para a Igreja -, durante a apresentação da próxima reunião que decorre de 03 a 28 de outubro, no Vaticano, e que tem como tema "juventude, fé e discernimento vocacional".

De acordo com Lorenzo Baldisseri, a presença destes dois bispos entre 267 participantes no Sínodo ocorreu por convite do Papa Francisco.

A presença de dois bispos chineses no Vaticano representa o desanuviar das tensões entre a China e a Santa Sé, depois da assinatura, em Pequim, de um acordo provisório para a nomeação de bispos, principal motivo do conflito entre os dois Estados.

Os laços diplomáticos entre a China e o Vaticano são inexistentes desde 1951, após a excomunhão por parte de Pio XII de dois bispos designados por Pequim, facto ao qual as autoridades chinesas responderam com a expulsão do núncio apostólico, que se estabeleceu na ilha de Taiwan.

A China, por sua vez, não reconhece o papa e tem a sua própria Igreja Católica Patriótica desde 1949, quando Mao Zedong estabeleceu a República Popular da China.

No entanto, as relações bilaterais entre a China e o Vaticano registaram uma certa reaproximação no início do pontificado de Francisco e as partes expressaram, em várias ocasiões, disponibilidade para melhorar os laços.