Dois comboios evacuados por suspeita de bomba em Barcelona

As autoridades catalãs evacuaram, esta quarta-feira de manhã, dois comboios na principal estação de Barcelona (Barcelona Sants), depois de terem detetado a presença de um objeto potencialmente explosivo numa mala. A ameaça revelou-se falsa e a circulação já foi reposta.

"Recebemos um alerta cerca das oito horas. A segurança do ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) detetou pelo scanner um objeto com a forma de um possível dispositivo explosivo dentro de uma mala. As investigações vão continuar", escreveu a polícia da Catalunha, Mossos d'Esquadra, esta manhã, no Twitter.

As autoridades evacuaram os comboios das linhas três e quatro daquela estação e ativaram o TEDAX (especialistas em inativação de artefactos explosivos). De acordo com os Mossos d'Esquadra, estavam a ser feitos testes nas vias das ligações AVE (comboios de alta velocidade) seguindo os "protocolos de segurança".

A Renfe, responsável pelas ligações ferroviárias, divulgou que, "a pedido dos Mossos d' Esquadra, a partir das 8.21 horas (menos uma hora em Portugal continental), foi interrompida a circulação de comboios de alta velocidade, uma vez que passam pela estação de Barcelona Sants".

Pelas 10.15 horas locais, 9.15 em Lisboa, a ferroviária espanhola garantiu que a circulação da Alta Velocidade na estação de Barcelona Sants estava totalmente restabelecida.

Por volta da mesma hora, as autoridades anunciaram que a estação tinha "retomado as operações normais".