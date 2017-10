Dois detidos na Suíça por ligação ao atentado de Marselha

Hoje às 12:18, atualizado às 12:19 Facebook

Dois cidadãos tunisinos supostamente envolvidos no recente atentado de Marselha foram detidos, esta terça-feira, na fronteira entre a Itália e a Suíça.

De acordo com fontes suíças do Gabinete Federal de Polícia (Fedpol), citadas pela agência suíça ATS, os dois suspeitos foram identificados na sequência de um mandado de captura internacional.

As autoridades do cantão de Tesino efetuaram as detenções a pedido da polícia italiana estando os dois homens em regime de prisão preventiva.

Os detidos estão alegadamente envolvidos no ataque frente à estação de comboios de Marselha, no sudoeste de França, no passado dia um de outubro.

No ataque, duas mulheres foram mortas por um homem armado, de origem tunisina, que foi abatido no local pela polícia francesa.