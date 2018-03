Dois esquiadores mortos e um desaparecido nos Alpes franceses

Ontem às 21:36 Facebook

Dois esquiadores, dos quais um belga, morreram este domingo na sequência de duas avalanchas ocorridas ao mesmo tempo nos Alpes franceses, estando desaparecido um caminhante suíço numa terceira.

Os dois esquiadores que morreram, cuja idade e sexo não foram revelados, foram apanhados por duas avalanchas que se produziram ao mesmo tempo cerca das 13 horas locais numa zona fora de pista em Vallorcines, a norte de Chamonix (Haute-Savoie).

O primeiro acidente aconteceu em Posettes, tendo a vítima sido reanimada no local e transportada para o hospital de Sallanches, onde viria a falecer horas mais tarde.

A segunda avalancha, que aconteceu pouco depois da primeira na área vizinha de Rang, onde um grupo de esquiadores belgas seguiam acompanhados de um guia. Um belga foi encontrado morto e outro ficou ferido nas costas depois de saltar as rochas.

Perto da fronteira suíça, em Samoëns, as equipas de socorro iniciaram as buscas de um caminhante suíço desaparecido cerca das 12 horas, as quais tiveram de ser interrompidas posteriormente devido ao mau tempo.

O homem fazia o percurso numa zona escarpada situada a 1800 metros acima do refúgio de Bostan acompanhado da mulher, que foi arrastada pela avalancha e foi socorrida com ferimentos ligeiros.

O casal, que não estava equipado com o detetor de vítimas de avalancha, foi apanhado por uma de "150 metros de largura e 200 metros de comprimento", disse a equipa de socorro, formada por 40 pessoas para tentar encontrar o desaparecido de cerca de 50 anos.

"Atualmente não podemos localizá-lo. Estamos pessimistas quanto ao prognóstico porque há cinco horas que está sob a neve", disse à AFP a prefeitura de Haute-Savoie, no final do dia.

Em Savoie, as equipas de socorro tentaram encontrar dois esquiadores de 47 e 49 anos desaparecidos em Planay, perto de Arêche-Beaufort.

Nas áreas vizinhas foram relatadas várias avalanchas. Nos Altos Alpes foram registados seis deslizamentos de neve, que não causaram vítimas, enquanto em Isère sete esquiadores, cinco dos quais ficaram feridos, foram apanhados por quatro avalanchas.

O ministro do Interior, Gerard Collomb, pediu, através doTwitter, que "todos aqueles que praticam desportos de inverno tivessem a maior cautela".

"Seguir os conselhos das autoridades é essencial para não se colocar em perigo e não colocar em perigo as nossas equipas de resgate", disse o governante.