Dois homens indiciados por homicídio de octagenária judia em Paris

Dois homens detidos por um crime antissemita foram, esta terça-feira, indiciados por "homicídio voluntário" pelas autoridades francesas no âmbito da investigação à morte de uma octogenária judia em Paris, de acordo com fontes judiciais.

Os dois suspeitos foram acusados de homicídio voluntário motivado "pela religião a que supostamente a vítima pertencia" e também por roubo agravado", segundo revelou a emissora France Info.

O corpo de Mireille Knoll, de 85 anos, uma sobrevivente das perseguições nazis em França durante a II Guerra Mundial, foi encontrado na sexta-feira no apartamento onde vivia sozinha, em Paris. O cadáver tinha sinais de ter sido apunhalada e queimada.

Numa reação ao progresso da investigação, o presidente francês Emmanuel Macron expressou a sua "emoção com o horrível crime contra Mireille Knoll" e reafirmou a sua "absoluta determinação no combate ao antissemitismo", numa mensagem na sua conta da rede social Twitter.

Em comunicado, o ministro do Interior, Gérard Collomb, congratulou-se com "a extrema velocidade" com que os suspeitos foram identificados e detidos e assegurou que "todos os meios necessários serão mobilizados para esclarecer as motivações deste ato de barbárie que lembra as horas mais sombrias da nossa história".

"Atacar um judeu", acrescentou Collomb, "é atacar a França e os valores que constituem a própria fundação da nação".