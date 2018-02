Dois jornalistas amordaçados e executados a tiro na Guatemala

Hoje às 09:14 Facebook

Dois jornalistas da Guatemala foram assassinados com um tiro na cabeça e os seus cadáveres abandonados numa plantação de cana-de-açúcar, com os pés e mão amarrados, revelaram, esta sexta-feira, as autoridades guatemaltecas.

Laurent Castillo, 28 anos, e Alfredo de Leon, 30, tinham desaparecido na segunda-feira, quando regressavam de uma reportagem na província de Suchitepéquez, no sul do país, revelou o Procurador dos Direitos Humanos da Guatemala, Jordan Rodas.

Os cadáveres dos dois jornalistas foram encontrados nos campos de cana de açúcar de uma exploração agrícola em Santo Domingo. Laurent Castillo era correspondente do jornal Nuestro Diario e Alfredo de Leon trabalhava para de Coatepeque, situada a curta distância do local onde foram encontrados os corpos.

"Exijo que as autoridades conduzam um inquérito rápido para encontrar os autores deste crime odioso", disse hoje Jordan Rodas, que exigiu ainda às autoridades da Guatemala que façam cumprir um protocolo de proteção de jornalistas.

O pai de Laurent Castillo assegurou em declarações à imprensa que os dois jornalistas assassinados não tinham recebido quaisquer ameaças.

Nos últimos dez anos foram assassinados sete jornalistas na província de Suchitepéquez, fortemente dominada pelo narcotráfico.