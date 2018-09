Dois leões, dois tigres e um jaguar fugiram de zoo alemão

01 Junho 2018 às 12:28 Facebook

Um grupo de animais selvagens escapou, esta sexta-feira, de um jardim zoológico de Lünebach, na região ocidental da Alemanha. Após uma intensa busca, com auxílio de drones, os animais foram capturados.

Durante as buscas, as autoridades locais pediram aos moradores para se manterem em casa e ligarem à polícia caso avistassem os animais. Nas operações participaram agentes da polícia, bombeiros e veterinários. Com a ajuda de drones, os animais já foram localizados e capturados.

Segundo a "BBC", um urso também escapou deste zoo mas foi abatido.

A Imprensa local explica que os animais fugiram depois de uma forte tempestade durante a noite, que causou inundações e danos nas grades das jaulas.

O zoo Eifel pertence à família Wallpott, tem 30 hectares e abriga perto de 400 animais de 60 espécies, incluindo tigres da Sibéria e leões. Recebe 70 mil visitantes por ano.

Esta não é a primeira vez que a Alemanha vive um caso destes. Há dois anos, em Leipzig, dois leões fugiram da jaula. Um deles foi capturado e o outro abatido a tiro.