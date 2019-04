Dois médicos cubanos foram sequestrados no Quénia

Hoje às 10:37 Facebook

Uma autoridade queniana declarou, esta sexta-feira, que alegados rebeldes islâmicos sequestraram dois médicos cubanos depois de matarem o seu guarda-costas, no condado de Mandera, no norte do Quénia, segundo a agência de notícias AP.

A agência de notícias francesa AFP referiu que os rebeldes islâmicos seriam do grupo Al-Shebab.

David Ohito, o diretor de comunicações do Governo do condado de Mandera, disse que os médicos foram emboscados na estrada enquanto se dirigiam hoje para o trabalho.

Um polícia identificou os dois como Assel Herera Correa, um médico de medicina geral, e Landy Rodriguez, um cirurgião.

"Aconteceu hoje de manhã, o polícia foi morto e os dois médicos foram levados", disse à AFP um alto funcionário da polícia local, sob condição de anonimato.

Duas outras fontes policiais entrevistadas pela AFP confirmaram a informação.

Mais de 100 médicos cubanos foram levados para o Quénia para um programa de intercâmbio que envolveu cerca de 50 viagens a Cuba para treino especializado no ano passado.