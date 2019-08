Dois menores detidos por violarem outra menor numa praia de Valência

Hoje às 18:22 Facebook

A Guardia Civil, de Espanha, deteve dois menores por terem alegadamente violado uma menor, numa praia na região de Valência.

O crime terá ocorrido na madrugada do passado dia 21 de julho, de acordo com o que revelaram fontes próximas do processo à Europa Press. Pouco depois da denúncia da jovem foi aberto um inquérito que levou à rápida detenção dos dois suspeitos.

Os jovens foram levados para um centro de menores depois de terem estado na Guardia Civil. De acordo com o que revela o jornal "Las Provincias", os dois agressores têm 16 e 17 de idade e fugiram do local da violação depois de a menor ter pedido ajuda a uma amiga, que foi quem contactou a polícia.

A jovem foi depois encaminhada para o hospital onde foi observada e teve a oportunidade de fazer uma descrição detalhada sobre os dois menores que a violaram.

O caso foi tornado público no dia seguinte às notícias de mais uma violação em grupo que deixou a região de Bilbau em choque. Seis homens foram detidos depois de terem violado uma jovem de apenas 18 anos.