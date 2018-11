Dois mortos e 44 feridos em acidente com autocarro nos Estados Unidos

Hoje às 00:58 Facebook

Um autocarro capotou na quarta-feira numa autoestrada no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, causando dois mortos e 44 feridos, anunciaram as autoridades, explicando que o acidente ocorreu numa zona que tem estado a ser atingida por uma tempestade.

O sargento Joey Miller, da Patrulha Rodoviária do Mississipi, afirmou que o autocarro estava a viajar de Huntsville, Alabama, para o condado de Tunica, Mississippi, quando ocorreu o acidente na estrada interestadual 269, perto de Memphis.

O agente policial referiu que as condições meteorológicas, incluindo granizo e neve, estiveram relacionadas com o acidente, apesar de recusar adiantar mais informações, explicando que os 44 feridos foram transportados para vários hospitais na região.

O autocarro de turismo pertence à empresa Teague VIP Express, sediada em Anniston, Alabama, que, de acordo com informações de licenciamento da Administração Federal de Segurança Rodoviária, não teve envolvida em nenhum acidente nos últimos dois anos.

Uma porta-voz do hospital, Ayoka Pond, disse que 19 passageiros foram transportados do local do acidente para o Baptist Memorial Hospital-DeSoto em Southaven, Mississippi, e três deles estavam em estado grave.

Segundo a porta-voz, outras sete pessoas foram para o Baptist Memorial Hospital-Collierville, nos subúrbios de Memphis, no Tennessee.

Outros 18 passageiros foram levados para o ​​​​​​​Methodist Hospital Olive Branch na cidade de Mississippi, disse a porta-voz Mary Alice Taylor desta unidade, que não adiantou informações sobre o estado de saúde das vítimas do acidente.