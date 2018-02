Atentado em mesquita na Líbia fez dois mortos

Hoje às 16:02 Facebook

Um atentado esta sexta-feira numa mesquita em Benghazi, a segunda cidade mais populosa da Líbia, provocou pelo menos dois mortos e 75 feridos, alguns com gravidade.

As forças de segurança anunciaram que duas bombas deflagraram no início da oração semanal em Saad Ibn Abu Abada, mesquita no centro de Benghazi, mil quilómetros a leste da capital líbia, Tripoli.

Um dos engenhos explosivos foi colocado numa caixa no pátio da mesquita e o segundo encontrava-se dentro de uma estrutura para arrumação de sapatos.

Em 23 de janeiro, Benghazi sofreu um duplo atentado, igualmente numa mesquita, no qual morreram 40 pessoas.

Este atentado não foi reivindicado, mas foi um exemplo da instabilidade que persiste nesta região líbia, controlada pelas forças do marechal Khalifa Haftar, hostis ao Governo e reconhecido pela comunidade internacional.

Benghazi tem sido alvo de ataques visando representações diplomáticas e forças de segurança.

Em 11 de setembro de 2012, o consulado dos Estados Unidos foi atacado e o embaixador Christopher Stevens perdeu a vida, assim como mais três norte-americanos.

Mais de seis anos após a revolta que levou à destituição do ex-líder Mouammar Kadafi, a Líbia continua minada pela insegurança e por uma instabilidade política.