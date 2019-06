Dois mortos e dezenas de feridos em queda de avião na Sibéria

Hoje às 14:58, atualizado às 15:00 Facebook

Uma aeronave de passageiros despenhou-se no leste da Sibéria, na Rússia, matando dois tripulantes e ferindo dezenas de passageiros, segundo as autoridades russas.

O avião, um Antonov An-24, transportava 43 passageiros quando sofreu uma falha no motor e caiu, despenhando-se sobre um prédio e incendiando-se, na cidade de Nizhneangarsk, hoje de manhã, informou a Comissão de Investigação, num comunicado.

As autoridades dizem que dois dos tripulantes sobreviveram, tendo outros dois -- o piloto e um mecânico de voo -- morrido no local do acidente.

Entre os passageiros, mais de 30 ficaram feridos e nove foram levados para o hospital com queimaduras graves e outros ferimentos, segundo Alexei Fishev, porta-voz do governador local.

As autoridades já iniciaram uma investigação sobre as causas do acidente, procurando verificar se houve alguma violação dos procedimentos de segurança a bordo do Na-24, um dos mais populares aviões de fabrico russo.