Dois mortos em queda de avião no Nevada

Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas num acidente que envolveu um avião particular, no sábado à noite, no aeroporto de Henderson, no Estado norte-americano do Nevada.

O aparelho, um avião a hélice de pequena dimensão, tinha acabado de descolar com destino a Gillispie Field, no sul da Califórnia, ter-se-á incendiado logo após a descolagem o que levou o piloto a tentar uma aterragem, acabando por se despenhar a sul do aeroporto, indicou a porta-voz do aeroporto Henderson, Kathleen Richards, a um jornal local.

O alerta para o acidente foi dado às 19.45 horas locais (3.45 em Portugal continental).

O óbito de uma das duas vítimas mortais foi declarado no local do acidente enquanto a outra morreu no hospital. Do acidente resultaram ainda três feridos, um dos quais com gravidade.