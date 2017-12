Dois mortos em tiroteio em prédio de escritórios na Califórnia

Hoje às 00:52, atualizado às 01:19 Facebook

Um tiroteio num prédio de escritórios em Long Beach, na zona sul do estado norte-americano da Califórnia, provocou pelo menos dois mortos, incluindo o atirador, segundo a polícia local.

A polícia de Long Beach disse que o incidente já está resolvido, indicando que foi notificada cerca das 14.25 horas locais de sexta-feira (22.25 horas em Portugal continental).

As autoridades descreveram que há múltiplas vítimas no local sem, no entanto, avançar em que condições e consideraram que se tratou de um ato de "violência no local de trabalho".

Através da conta no 'Twitter', a polícia indicou que o caso é agora uma investigação de homicídio e que o suspeito está no local, morto.

Entretanto, o autarca da cidade californiana de Long Beach, Robert Garcia, também já disse, via 'Twitter', que uma terceira pessoa foi alvejada e ficou ferida, mas está hospitalizada e em condições estáveis.

Um vídeo mostra pessoas a sair a correr de um edifício e a gritar sobre a ocorrência de um tiroteio no interior do prédio, que tem vários escritórios de advogados, embora a polícia não tenha confirmado a natureza do edifício.