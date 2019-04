Dois mortos em tiroteio numa universidade dos EUA

Hoje às 00:28 Facebook

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após um tiroteio, na terça-feira, na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, EUA. Uma pessoa foi detida.

Duas pessoas estão a ser tratadas por ferimentos com risco de vida e mais duas pessoas têm ferimentos ligeiros.

As autoridades evacuaram os edifícios da universidade, que deixou uma mensagem no Twitter: "Sigam as indicações dos polícias".

Um vídeo publicado nas redes sociais por uma estudante mostra pessoas a fugir de uma biblioteca do campus enquanto a polícia corria em direção ao edifício.

E uma imagem partilhada pela mesma estudante mostra uma porta com o vidro partido.

A universidade, que tem cerca de 30 mil alunos, escreveu: "O bloqueio do campus continua. Permaneçam em locais seguros. Estejam atentos ao e-mail e à página da UNCC".