Dois polícias esfaqueados na Escócia

Um homem foi detido em Greenock, na Escócia, depois de ferir com uma arma branca dois polícias que respondiam a uma chamada de emergência numa rua residencial local.

Um dos agentes foi esfaqueado no pescoço e encontra-se em estado grave e a outra sofreu apenas ferimentos ligeiros num braço, indicou a polícia escocesa, citada pelo diário britânico "The Guardian".

"Dois agentes policiais foram feridos durante um incidente e foram transportados para o hospital para tratamento. As suas famílias foram informadas. Não há mais pormenores sobre os ferimentos. A polícia está no local e as averiguações prosseguem", disse um porta-voz da polícia da Escócia.

Chamada a Gateside Gardens pelas 8.45 horas (9.45 em Portugal continental), a polícia deteve o indivíduo de 43 anos e indicou já tratar-se de um incidente não relacionado com terrorismo.

Horas depois, grande parte da zona continua vedada por um perímetro policial e há agentes ainda em diligências no local, onde chegaram a concentrar-se 15 veículos de emergência.

A "incrível coragem" dos dois agentes feridos foi louvada pelo diretor adjunto da polícia da Escócia, Iain Livinstone, atual chefe interino da força.

Por sua vez, a presidente da Federação da Polícia Escocesa, Andrea MacDonald, observou: "Mais uma vez, vemos quão difícil e perigosa esta profissão é".

"Os agentes da polícia colocam-se entre outros profissionais e o público e indivíduos perigosos, às vezes com consequências que mudam as suas vidas e as das suas famílias. Desejamos aos nossos colegas uma rápida e total recuperação", declarou.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, expressou via rede social Twitter os seus votos de total recuperação dos polícias, acrescentando: "Isto recorda-nos quão vital mas muitas vezes perigoso é o trabalho que os nossos homens e mulheres polícias fazem e quão grande é a nossa dívida de gratidão".