Duas portuguesas desaparecidas após naufrágio em São Tomé e Príncipe

Sete pessoas morreram e 10 estão desaparecidas, incluindo duas portuguesas e um francês, após um naufrágio de um navio em São Tomé e Príncipe, ocorrido na manhã desta quinta-feira. Foram resgatadas até agora 55 pessoas com vida, das quais quatro são feridos em estado muito grave. A falta de equipamentos salva-vidas a bordo estará na origem da tragédia.

Os mortos são quatro crianças e três adultos, apurou o JN junto de fonte próxima das autoridades sãotomenses. O primeiro-mnistro, Jorge Bom Jesus, fez uma declaração ao país, há minutos, onde confirmou que a embarcação não tinha coletes salva-vidas suficientes para os passageiros que levava a bordo.

Nas operações de resgate, participou o navio "Zaire" da Marinha portuguesa, que foi auxiliado por duas embarcações particulares, cedidas pelo grupo HBD, do multimilionário Michael Shuttleworth.

No resgate dos passageiros participou ainda o helicóptero privado da Roça Belmonte.

O navio "Anfitriti" fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, e naufragou às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, já próximo da ilha do Príncipe.

Segundo a fonte contactada pelo JN, trata-se de uma embarcação com alguns anos e que é conhecida localmente por viajar muitas vezes com excesso de carga. Normalmente, é utilizado apenas pela população local, por ser mais barato que o avião.

A situação é ainda muito confusa, estando as autoridades consulares portuguesas a tentar confirmar o desparecimento das duas portuguesas, bem como as respetivas identidades.