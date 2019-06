Dois prédios colapsam parcialmente após explosão de gás em Viena

Hoje às 16:56 Facebook

Uma explosão de gás provocou, esta quarta-feira, o colapso parcial de vários andares em dois edifícios em Viena, na Áustria. Há pelo menos quatro feridos graves.

De acordo com a polícia local, quatro pessoas ficaram gravemente feridas e muitas com ferimentos ligeiros. Vários meios de socorro foram mobilizados para o local. Os edifícios estão situados no centro da capital austríaca e foram evacuados.

O alerta para a explosão no edifício foi dado pelas 16.30 horas (menos uma hora em Portugal Continental). A polícia fechou várias das ruas em redor dos edifícios.